“Ni borracha” y “ni de coña”: Taylor Swift enloqueció a Madrid con guiños en español

Algunos minutos más tarde, Taylor entonó una versión adaptada al español de su hit “We are never ever getting back together” (“Nosotros nunca vamos a volver a estar juntos”). En lugar de terminar una de sus frases con el acostumbrado ''like, ever'' (“nunca”), Taylor le pasó el micrófono a uno de sus bailarines quien pronunció “ni de coña”. Según la prensa española, este fue el gran momento de la noche del miércoles. Tras escuchar esa frase, los admiradores madrileños entraron en éxtasis. El delirio se tradujo en miles de tuits y posteos en las redes sociales.