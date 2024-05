La madurez musical de Taylor Swift llama la atención de una destacada escritora argentina

Según la autora y columnista de Página, “The Tortured Poets Department” le permitió a la cantante alcanzar un punto notorio de lucidez. Enríquez sostiene que, definitivamente, Swift decidió sacarse el velo de “chica buena” para abrazar el caos al admitir que la industria la agota y que sus fans llegaron a abrumarla. “Ya no es la chica que pretende gustar a todos”, escribió Enríquez, creadora de obras de ficción y de no ficción muy elogiadas en el país y en el extranjero, como “Nuestra parte de noche” (2019) y “Las cosas que perdimos en el fuego” (2016). La escritora advirtió que hay cosas que Taylor no abandona, por ejemplo, las canciones amorosas y la política de hablar a los chicos con los que tuvo algún romance.