Ley Bases: el oficialismo del Senado busca votos en el recinto

El despacho de la ley de Bases fue firmado sin disidencias por los libertarios Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala y Juan Carlos Pagotto; el jefe del bloque Cambio Federal (CF), Juan Carlos Romero; la dirigente del Partido por la Justicia Social (PJS) Beatriz Ávila; los macristas Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero; los radicales Rodolfo Suárez y Mariana Juri; y Sonia Rojas. Los despachos se oficializaron exactamente a un mes de la votación de ambas leyes en la Cámara de Diputados, lugar a donde los proyectos volverán con modificaciones y se espera que allí se mantengan las reformas de la Cámara alta. Además, la lupa en la votación en particular en el Senado estará sobre aquellos puntos que el oficialismo no cambió. Con los dictámenes sobre la mesa, la bancada libertaria ahora se abocará de lleno a la búsqueda de 36 votos para que los documentos sean aprobados en el recinto. Con el objetivo de ganar aire y tiempo se calcula que la sesión no sería la semana próxima, sino entre el 12 y 13 de junio.