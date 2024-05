Gabriel Ascárate, del éxito en Natación a director deportivo y head coach en un club de Portugal

- Para mí, el rugby nunca va a ser profesional en la provincia. Me parece es que está bueno el Súper Rugby Américas, porque te permite retener a los chicos y que no se vayan tantos a Europa. Sí, los clubes los pierden durante la primera parte del año, pero los vuelven a tener para la segunda. En Tucumán se debería hacer un torneo con los que haya en la primera parte y con los mejores en la segunda. Eso lo que está haciendo Portugal ahora. Quizás se puede ver de dar viáticos, lo que no hace que el rugby deje de ser amateur. Lo que sí me parece que deberían ser profesionales son los entrenadores, preparadores físicos y directores deportivos. Mi objetivo con estos 30 chicos que estamos teniendo de entrenadores en Natación es que se capaciten, entrenen, ganen experiencia y aspiren a ser entrenadores de Primera del club. Pero no por amor, sino de manera rentada. No por eso se te va a ir el amor por el club; son horas de trabajo y se las tiene que valorar. Si no se les paga, mucho no les podés exigir. Además, también es un acto de amor del club hacia esa persona que se ha capacitado para entrenar a sus jugadores. Salvo que esa persona tenga plata y quiera hacerlo gratis.