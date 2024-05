Súper Liga de Hockey: los clubes tucumanos con el desafío de quedar en el Súper 8

En Santa Fe lo que le pasará a Los Tarcos, en su versión masculina, es bien opuesto a lo de las “verdinegras”. “De arriba”, no dudó en reconocer Gonzalo Gómez Salas técnico de los “rojos”. Sucede que los del ex aeropuerto entraron al torneo por la baja de Huirapuca. Claramente, no van con la chapa de favoritos, menos de candidatos, pero sí con confianza. “Las dudas en participar nunca pasaron por el nivel del plantel porque tenemos un equipo para competir en estos torneos. Lo único que por momentos nos hizo replantear el jugar o no fue la parte económica”, reconoció Gerardo Gigena. “Sabemos bien a lo que estamos por jugar y que vamos a representar al club y a la provincia. Es un desafío para adelante, por eso queremos mantener la plaza de la provincia. Si no somos nosotros, que sea otro equipo tucumano el que nos vaya a representar a nivel nacional”, fue solidario el jugador. Los Tarcos se presentará en Santa Fe, por el grupo "A" del torneo que tendrá dos zonas. Los tucumanos enfrentarán a Club Atlético Estudiantes de Paraná, a los mendocinos de Vistalba y Bólido Verde de Chaco.