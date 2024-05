Fernanda Iglesias se descompuso minutos antes de salir en un programa de televisión

El hecho pasó desapercibido en el momento pero este martes, la periodista explicó qué le pasó. Primero, a través de sus historias de Instagram contó: "Ayer en LAM estaba lista y me empezó a agarrar un dolor en el pecho que no podía estar ahí, entonces me fui al camarín. Me fui para mi casa, llamé a la ambulancia, me hicieron un electrocardiograma, estaba bastante bien pero me recomendaron que vaya a ver a un cardiólogo porque no es la primera vez que me pasa".