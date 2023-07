Fernanda Iglesias confirmó su separación Pablo Nieto y contó los motivos

Luego, De Brito le preguntó: "¿Es desgaste? ¿Qué título le pondrías?". "No, no es desgaste, no es desgast.”, dijo ella. “¿Infidelidades?", repreguntó el conducto. "No sé", dijo ella con un gesto de duda, a lo que sumó un "caliente, caliente". "‘Me separé por...’. ¿Cuál es el motivo?", preguntó Ángel. "Porque ya había cosas que no me gustaban, que habían pasado, que yo había soportado varias veces", dijo Iglesias.