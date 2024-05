Marcos y Nicolás González, unidos desde la cuna por un lazo de sangre y rugby

Asegura el ex tryman de Lince y jugador de los Naranjas que la realidad del rugby español no es la de otros tiempos y que, salvo en algunos equipos de la División de Honor A, con lo que se gana alcanza para mantenerse y poco más. "Nosotros ya estamos desde antes de la pandemia, pero a los chicos que vienen afuera ahora se les ofrece un lugar donde vivir, un auto para ir a entrenarse y algunos euros que alcanzan para comer y nada más. Es necesario buscar un trabajo, y si no tenés los papeles, se hace más complicado. Además, creo que es importante no quedarse sólo con jugar al rugby, porque eso se termina y llega una edad en la que ya no podés seguir jugando, y si no estudiaste o trabajaste en otra cosa, te quedás sin nada", advierte el ex "Cañonero" de Lince, quien actualmente trabaja como preparador físico junto a Marcos en un centro de entrenamiento de Madrid llamado Go Fit.