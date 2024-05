Por reclamos de los artistas, cancelaron un concierto de cuerpos estables

Los instrumentos

Que se conozca, el expediente no tuvo respuesta. “Se pidió que el concierto en Santo Domingo sea reprogramado, pero aún no recibimos nueva fecha y el expediente de ATE no tiene aún respuesta formal y están en negociación”, le contó a LA GACETA la violinista Fabiana José. “Toco un violín de luthier; quiere decir que su construcción es artesanal desde la selección de sus maderas de calidad fina. Lo que afecta a los instrumentos en general son los cambios bruscos de temperatura”, precisó.