Emilia Mernes regresó a los escenarios tras su bajón de salud

Todo había comenzado el 3 de mayo, cuando Emilia salió en bata en el Movistar Arena para avisar que el concierto no se iba a realizar. Después de una hora de demora, dijo: “no voy a poder hacer el show de hoy, me siento muy mal. Les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Intenté hasta último momento presentarme y darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal”, había expresado la cantante, aludiendo que estaba siguiendo el consejo de sus médicos.