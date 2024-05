Internaron a Emilia Mernes: ¿qué pasa con la salud de la cantante?

El viernes pasado, Emilia salió al escenario del Movistar Arena para anunciarles a los más de 14 mil fans que esperaban para verla que no podía cantar y que se veía obligada a suspender su presentación. “No voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero realmente me siento muy mal”, dijo la intérprete de “No_se_ve.mp3″, triste y con la voz quebrada.