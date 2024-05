El viejo y querido gol resiste el tiempo y la tecnología

Volvemos a la palabra gol, no tan privativa del fútbol como se verá. En el rugby no hay goles para puntuar, sino tries (palabra traducible como intento, tentativa, ensayo), conversiones, penales y drops (literalmente gotas, aunque en el sentido estricto del juego, soltar, dejar caer). Nadie gritaría goles en el tenis (sino puntos), ni en el básquet (están los triples, dobles y simples), ni en el voley (anotación o punto).