Los jueces penales no podrán actuar en toda la provincia

Luego, dijeron “que la competencia en razón del territorio aparece como un reflejo de la garantía constitucional de juez natural, que se ve vulnerada con la sustracción de un caso particular a la competencia de jueces que siguen teniendo el poder en otros casos similares, lo que implica la negación de esa justicia imparcial e igual para todos los habitantes”. En consecuencia, “ Que el juez natural impone la inderogabilidad y la indisponibilidad de las competencias, esto es, la reserva absoluta de ley y la no alterabilidad discrecional de las competencias judiciales, lo cual significa que debe estar establecida con caracteres de objetividad y generalidad tales que impidan a la autoridad, cualquiera que sea, la posibilidad de crear o modificar el tribunal que ha de conocer el asunto. De allí que tampoco pueda admitirse concurrencia de competencias; es decir, no puede haber dos o más tribunales igualmente competentes”. Y finaliza diciendo “Que esta objetividad y generalidad con que la ley debe fijar la competencia y la jurisdicción de los tribunales, no se cumple con la posibilidad de modificar esa competencia “por razones de organización funcional” (criterio absolutamente subjetivo), ni con la intervención “conjunta” (aún, cuando una sea “preferente”) o “ampliada” que se propicia, atentando ello severamente a la seguridad jurídica que exige el respeto de las garantías constitucionales”.