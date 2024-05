Leonardo Gravano, entrenador de Los Pumas 7s: "Hemos igualado a los mejores del mundo"

- Claro. Lo que noto en la mayoría de los jugadores tucumanos que vienen con nosotros es que se destacan mucho dentro de su equipo, pero lo sacás de ahí y les cuesta. Por ejemplo: si jugó toda la vida de wing izquierdo, sólo sabe pasar la pelota para la derecha. Hay otros que no saben recibir la pelota a la carrera, se tienen que frenar. Otros no pueden correr hacia adelante y pasarla, sí o sí tienen que girar. Los aperturas por lo general saben patear y pasar, pero no suelen encarar. Y también hay jugadores que en el rugby de 15 saben defender por amontonamiento, pero si tienen que defender solos un andarivel abierto en el seven, no saben. Y en el seven hay que saber hacer un poco de todo.