Regalo de Lionel Messi y dedicatoria a Juan María Traverso: Franco Colapinto ganó el sprint de la Fórmula 2 y celebró a lo grande

"La camiseta de Messi ayudó seguro. No puedo creer que tengo una camiseta firmada por Messi, no lo puedo creer. Me la dieron y yo estaba casi llorando. Agradecido a YPF que me la mandó y agradecido a Leo por la firma. La voy a mandar a encuadrar y me la quedo para siempre como recuerdo. Es una reliquia, algo histórico. Y tenerlo ahí en tu casa, del mejor deportista de nuestro país. Es un orgullo enorme tener algo firmado por él", aseguró.