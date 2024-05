Con tries tucumanos, Las Yaguaretés se clasificaron a cuartos de final en Polonia

Ya al mediodía se midieron con el rival más complicado del grupo, Uganda, que también está en carrera por entrar en la Gran Final de Madrid. Las Yaguaretés fueron efectivas en el primer tiempo y se pusieron en ventaja por 17-5 con tries de Antonella Reding, Sofía González y la tucumana Azul Medina (conversión de González). Sin embargo, Uganda reaccionó y se hizo con la pelota, obligando a las argentinas a defenderse. La velocidad de las africanas fue difícil de contener, y el resultado se revirtió a 20-17. Sin embargo, la capitana Sofía González aprovechó un descuido en la defensa de Uganda para correr hacia el try bajo las haches, y devolver el dominio del marcador al equipo argentino. Uganda tuvo oportunidad de ganarlo casi en tiempo cumplido, pero un tackle oportuno de Brígido impidió el try y habilitó la jugada final, en la que Antonella Reding selló el 31-20 final, que incluyó una conversión de la tucumana Delgado.