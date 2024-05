González García reapareció y acusó al Gobierno de Alberto Fernández de soltarle la mano en el escándalo del vacunatorio "VIP"

"Primero dijo que era amigo mío y segundo que se vacunó por ser amigo mío. Las dos cosas son macanas. Eso fue lo que también me crucificó. Pero no puedo decir que me hicieron una cama. Yo tenía enemigos, me había opuesto a algunas compras de vacunas que eran con intermediarios. Quería que las compras se hicieran directo con empresas o con estados. Hubo gente interesada que se perjudicó con ello. No quería que hubiera ninguna empresa local, que sean los productores. Tuve una discusión por eso con el Presidente, se enojó conmigo, pero después me dio la razón. Fue que negociamos después con los rusos", finalizó.