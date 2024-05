Ricardo Pelegrina fue imparable en el mountain bike

“Con Rodrigo nos conocemos muy bien, porque además de correr hace muchos años a nivel local y nacional, estuvimos compitiendo juntos en España. Los dos íbamos muy bien y creo que la victoria podría haber sido para cualquiera. Recién en la última parte, antes de llegar al sprint final, pude sacar una pequeña diferencia para conseguir la victoria que me posiciona muy bien para lo que se viene”, reveló Pelegrina, que desde la segunda vuelta corrió sin freno delantero. “Por suerte me la arreglé bien para no tener inconvenientes”, acotó.