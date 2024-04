Luego de seis años, Ricardo Pelegrina volvió a festejar un triunfo en el mountain bike

“Estoy muy feliz. En la primera del cross rural no competí y en el arranque del torneo de cross country no terminé la carrera. No me sentí bien, porque estuve enfermo en la previa. Ahora tuve revancha y pude celebrar”, reveló el vencedor, que completó las cinco vueltas al trazado en 1 hora, 38 minutos, 41 segundos y 38 centésimas.