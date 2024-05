Una gloria del pato, optimista con el futuro del país: "Hay un proyecto para acomodarlo"

"Hace más de 20 años que estoy viniendo y siempre es un gusto. Venimos aquí a hacer una docencia, no es porque seamos los mejores, sino que nosotros tenemos mucha más competencia allá en Buenos Aires. Sin embargo, puede mejorar bastante. Los chicos han crecido, sobre todo en el desarrollo del juego", aseguró Sabatier en diálogo con LA GACETA. "Es un deporte que empecé a practicar a los nueve años. Con 14 años, jugué en la Copa Novicios y no paré más. No me considero una inminencia, lo que pasa es que por ahí, puede ser que tengo una trayectoria. Le tengo mucho amor a este deporte y me gusta que siga siendo amateur, porque se acerca a toda la familia. Capaz que terminas de jugar enojado y a los 10 minutos nos vas a ver tomando mates juntos", analizó el finalista de tres Abiertos de Pato.