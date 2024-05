Entre monturas y sonrisas: los hermanos unen lazos en el torneo ecuestre de Tapia

“Nosotros somos cinco en mi familia y los dos varones de la casa nos iniciamos juntos en este deporte. Realizarlo para mí es muy apasionante porque que se combinan muchas cosas que me gustan: el caballo y la adrenalina”, aseguró Facundo, con el pequeño “Santi” en la parte principal del asiento de la montura. “Yo trabajo en el campo, así que tengo épocas más complicadas y no puedo venir a entrenar. Pero, cuando puedo hacerlo, siempre es con la familia. Los traigo todo el tiempo y esta vez no nos pudo acompañar mi esposa porque esta enferma”, se lamentó el jinete de pato, que a unos metros de la cancha recibía todo el apoyo de su hermano.