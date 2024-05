Cómo vencer los miedos, desafiando los límites al crecimiento personal

Estofan, en ese sentido, hace el paralelismo en el sentido de que las personas se mantienen atadas en sus decisiones porque no intentan cambiar la realidad. Y, en lo cotidiano, les queda grabado que no pudieron, no pueden y no podrán alcanzar sus metas. “Siempre es bueno intentar hasta darse cuenta que se pueden superar las barreras, los límites que no nos permiten crecer en lo personal y en lo profesional, independientemente del peso de las decisiones que se adoptan”, puntualiza la coach.