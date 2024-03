Cómo enfocarse en un momento de crisis y superar los problemas

Estofan está segura de que la felicidad es una forma de vivir. “Consiste en aprender a ver la vida con un filtro que nos aporte bienestar y equilibrio. Existe un elemento fundamental en este proceso aprender a manejar las emociones ya que estas son las que influyen directamente en nuestro organismo. Focalizáremos en nuestras fortalezas quien no se conoce, no se comprende ni acepta y por lo tanto no puede mejorar”, detalla.