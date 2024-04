Mariano Malmierca y Maica López García fueron campeones del torneo del Jockey Club

Para Mariano, se trató de la defensa del título obtenido el año pasado. Paradójicamente, reconoció que esta vez no jugó como esperaba. “El año pasado jugué muy bien, pero esta vez no me acompañó mucho el golf. Para ser honesto, no jugué tan bien. Creo que fue más bien una cuestión de lucha, de empuje, más que de golf. Pero de todos modos estoy muy feliz, estuvo espectacular, porque mi mujer y mi hijo de ocho meses vinieron a acompañarme”, rescató el campeón, que en la final le ganó 2/1 a Santiago Cotella. “La final la jugué contra un amigo, al igual que los partidos anteriores. Fue un lindo torneo, muy divertido. Es un gran privilegio estar dos años seguidos en el tablero del club. El día de mañana podré contarle a mis hijos que gané el torneo dos veces seguidas”, resaltó.