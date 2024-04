Universitario mira el futuro con optimismo

Otra cuestión no menor es la extensión del calendario competitivo, que para Universitario fue más largo que para otros equipos. "Era 20 de noviembre, había equipos que ya estaban planificando 2024, haciendo postemporada o incluso presentando nuevos entrenadores, y nosotros seguíamos jugando. Y por supuesto, cuando llamás a los jugadores para volver a mediados de enero, hay algunos que todavía no descansaron o ni siquiera salieron de vacaciones. Quieren descansar un poco más del rugby. Lo digo con respeto: creo que habría que pensar un poquito más en los jugadores desde la dirigencia. Porque primero decimos que es un deporte amateur, pero a la hora de armar los calendarios, no se les da suficiente descanso. Tampoco hay tiempo de hacer partidos de pretemporada de manera seria. Me parece que habría que empezar los torneos a fines de marzo o principios de abril, como hicieron en otras regiones", opina el head coach.