Una sana costumbre: la tucumana Luisina Contreras festejó otro título en el rugby de España

"Los primeros meses cuesta mucho, porque estás lejos de tu casa, de tu familia, de tu gente. Tuve la suerte de haber venido a este club, que me recibió como si fuera mi casa. Siempre están para mí, me contienen mucho. Es verdad que lo lindo es seguir tu pasión, y la mía era vivir para esto, para el rugby. Todo el mundo sabe que del rugby femenino no podés vivir, necesitás algo más, y por eso estoy trabajando como entrenadora de categorías menores, pero sí siento que hoy mi vida gira en torno al rugby. Por supuesto, por ahí te dan esos bajones de sentirte lejos, o de que las cosas no salen como querés, bajones típicos de un deportista, pero seguís adelante porque viniste a cumplir un sueño. Cada día es levantarme y pelear por mi sueño", resume Luisina, en cuyos planes está estudiar Nutrición en el futuro.