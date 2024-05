En seis años, los salarios perdieron un cuarto de su valor

Para promover una recuperación sostenida del salario real, según el organismo, es imprescindible generar un contexto favorable para el aumento de la productividad. En el proceso de transformación económica del país, Idesa pone como ejemplo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contempla tratamientos impositivos, aduaneros, cambiarios y regulatorios especiales para proyectos de inversión que superen los U$S 200 millones y cumplan con determinados requisitos. El RIGI es cuestionado por generar privilegios respecto de las inversiones. En ese sentido, sugiere compatibilizar los incentivos a los grandes proyectos con el resto de los sectores productivos. Por ejemplo, estableciendo para las PyME un mínimo no imponible sobre la masa salarial para las contribuciones patronales y el desenganche de los convenios colectivos sectoriales que están ultra-activos (vencidos, pero vigentes) y no se actualizan desde las décadas de 1970 y 1980. Así, los grandes proyectos de inversión en petróleo, gas y minería tendrán impactos sociales positivos por el derrame que generarán a través de las PyME.