El rugby se suma a la lucha contra las drogas

Maximiliano Cáceres Cano, presidente de la Comisión de Árbitros de la URT, anticipó que a partir de la próxima semana se comenzaría a visitar clubes para llevar a cabo charlas y capacitaciones, en un trabajo conjunto de la URT y de la Secretaría de Deportes de la provincia. "Es un tema complejo, más de lo que uno piensa. No se trata simplemente de que un entrenador o un manager hable con los jugadores y les diga que no hagan macanas. Hay que enfocarlo desde una óptica más profesional, con psicólogos y especialistas en adicciones", explicó Cáceres Cano. "Se debe trabajar desde la prevención, pero también en las causas de por qué un chico llega a tener ese problema. Lo que no queremos es que si un chico está teniendo este problema, se lo excluya, o que en caso de hablar con los padres, estos se enojen y lo saquen al chico del club. La intención es trabajar incluyendo a las familias", detalló.