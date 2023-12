Rugby: un año inolvidable para Thiago Sbrocco y para Universitario

“Al premio no me lo esperaba. Me tomó por sorpresa. Me enteré estando en mi casa, cuando un amigo me avisó por Whatsapp que me habían elegido. Me puso muy contento porque es un logro tanto personal como del club. Sin en el club es imposible lograrlo”, destacó Thiago, quien con sus 23 años le aportó frescura a un pack de forwards que contó con la experiencia de Lisandro Ahualli y Nicolás Gentile, además de la presencia de su hermano Bruno Sbrocco.