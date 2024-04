Cardenales, de jugar en el Ascenso a pelear la clasificación a semifinales en Primera

"Creo que la clave estuvo confiar en el proceso. Saber que se viene haciendo un buen trabajo, y no solamente en el plantel superior, sino en toda la franja de rugby del club. Desde infantiles, con entrenadores muy comprometidos, hasta juveniles, con staffs que son para sacarse el sombrero realmente", analizó Véliz, quien atraviesa su tercer año en el staff de Primera. "Ese voto de confianza por parte de los dirigentes es muy importante. No sólo para nosotros, sino para todo el rugby del club. Tenemos que aprender eso: a confiar en los procesos, a trabajar a mediano y largo plazo, sabiendo que el camino no es fácil. Ya en su momento cumplimos el objetivo de volver a Primera; pasamos de eso a estar preocupados en cómo vamos a remontar este pequeño traspié que tuvimos el fin de semana para clasificarnos a semifinales. Estar entre los cuatro primeros ya es un objetivo en serio", aclaró el head coach.