Conocé los cinco alimentos ricos en vitamina D: clave para la salud de los huesos y el sistema inmunológico

El problema de la vitamina D es que no es fácil encontrarla en los alimentos y es de ya público conocimiento que es el sol es un potenciador de importante nutriente ya que el cuerpo genera vitamina D cuando la luz solar directa convierte un químico en la piel en la forma activa de la vitamina que es el calciferol . Sin embargo hay personas que no desean exponerse tanto tiempo al astro de luz ya que la experiencia puede no ser tan placentera.