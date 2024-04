Lawn Tennis sostuvo el liderazgo, pero Natación no le da respiro

Natación comenzó bien, con un penal de César Rivadeneira y un muy buen try de primera fase nacido de un line a la cola de Tarcos que se fue demasiado largo. La pelota llegó a la punta de Martín Barros, que se la jugó con un sombrerito y apoyó un try de gran factura. Fue la octava conquista para el wing de los "blancos", actual tryman del torneo. Los Tarcos no tardó en descontar por medio de Haidar Eljatib tras un line-maul, y los penales de Rivadeneira y de Franco Alves Rojano mantuvieron el marcador en movimiento. Ya cerca del final de la etapa, Mariano Agüero recibió el óvalo pegado al touch, embistió a dos marcadores y asestó el segundo try de Natación, que se iría al descanso ganando 19-13.