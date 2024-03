El Jugador Ideal de rugby, según José María Núñez Piossek

- La velocidad de: Santiago Gómez Cora. Volaba. En dos pasos ya estaba allá. Me acuerdo un seven contra Fiji, en un momento dentro de las 22 nuestras amago que voy a patear y me corto por el medio, pero inmediatamente tenía tres fijianos encima. Y apareció Gómez Cora, le pasé la pelota y el tipo desapareció. Los tres fijianos no lo pudieron alcanzar. Y ahí dije: está loco este tipo. Por eso metió tantos tries. Lo que sí, en un momento se le empezaba a notar el cansancio. Es que no había la base física que tienen los de ahora. Vos lo ves a Moneta, te mete cinco tries corriendo toda la cancha y sigue corriendo igual, le ves la cara y está impecable. Yo me acuerdo que mi debut fue en Hong Kong: en mi primer partido, le hice un try a Taiwan, en el que me escapé desde las 22 nuestras. Me corté solo, venía mirando y no me seguía nadie. Con todas las ganas seguí corriendo y apoyé, pero cuando me levanté no sabía ni dónde estaba. Me daba vueltas todo, estaba mareado. Claro, hacía como 200 grados y había una humedad terrible, no me entraba el aire. Por supuesto, me hice el tonto para que no se dieran cuenta y no me sacaran, porque pensé que no me iban a llamar más ja ja.