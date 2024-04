El Anual de rugby también sufre el impacto del dengue

"Tengo cuatro primeras líneas con dengue y otro jugador operado de urgencia, también primera línea. Hemos presentado una nota a la Unión solicitando reprogramando el partido contra 'Uni' para la próxima ventana de descanso, ya que no tenemos más primeras líneas para cumplir con los requisitos que se piden. Se nos ha requerido presentar certificados médicos para corroborar el diagnóstico de dengue, pero en muchos casos ni se entregan por la cantidad de casos que se atienden por día. Si se dedice no reprogramar el partido, lo más probable es que no nos presentemos, porque no llegamos con los jugadores. Para eso, es preferible no jugar y que Universitario directamente gane los puntos", explicó Daniel Speche, entrenador de Corsarios.