“Un legislador tiene que ganar bien y no ganan bien” y otras 10 frases de Victoria Villarruel

7.Victoria Villarruel: “No quiero ser Cristina. En 2023 sesionaron cinco veces con toda la furia. Hay declaraciones escandalosas en boca de personajes, como la ex presidente. No puede ser que un gobierno que no tiene ni cuatro meses tenga estos rumores destituyentes. No sé quién le preguntó su opinión, ya tuvo muchos años para hablar. Debería llamarse a silencio, sobre todo en cuestiones destituyentes. Lo de Cristina me genera indignación. Es la falla del sistema democrático”.