Rodo Bulacio: obras del artista de las margaritas pueden visitarse en el MUNT

“Rodo Bulacio. Fantasía marica del pueblo”, con la curaduría de Geli González y Guadalupe Creche se puede visitar en el MUNT, que reabrió sus puertas la semana pasada y permanecerá abierta al público hasta fines de marzo, en San Martín 1.545. Esta exposición forma parte de la itinerancia de la exposición producida por el Palais de Glace, en Buenos Aires. Rodolfo Bulacio nació en 1970 en Monteros, en un período oscurecido por la dictadura militar de Carlos Alfredo Imbaud (dice el comunicado del MUNT). Trágicamente, su vida fue truncada por un crimen de odio debido a su orientación sexual en San Miguel de Tucumán, en el verano de 1997. Rodolfo Bulacio marcó la década del 90 con su invasión pop, por lo que no debe sorprender que al único artista tucumano que le dedicó un retrato fue a Gerardo Medina (‘Perikita’), que evitó integrar el colectivo Tenor Grasso. Es Medina, cuyo trabajo “Des-hielo” inició, hasta donde se conoce, la performance en esta provincia. Pero el artista de las margaritas no era conocido o considerado más allá de esta ciudad o Monteros. Todo indica que cuando se pretende institucionalizar al artista, su obra parece querer escapar porque, y esto es relevante, sigue produciendo sentidos/s. “Huir de los museos, centros culturales, talleres y espacios de este tipo, quiero decir. Será, tal vez, como acaba de decir el recientemente designado director del Museo Nacional de Bellas Artes Andrés Duprat: “Los museos no son la vanguardia, creo que las vanguardias en temas sociales y artísticos no las dan las instituciones; el que cree eso se equivoca” (LA GACETA, octubre 2023). Un libro, decenas de textos, exposiciones, una fundación, una sala, reconocimientos oficiales. Y ahora, la legitimación nacional, con la muestra del Palais de Glace. Bulacio fue y es uno de los artistas más citados en el arte contemporáneo tucumano. Diferentes autores han escrito sobre su obra y acciones, demostró que podía ser un gran artista sin título y a tiempo completo; produjo una fisura en el arte; fue un outsider, tanto en su vida como en el arte.