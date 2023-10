La “Fantasía marica del pueblo” que marcó los 90

Cuando se quiere institucionalizar a Rodolfo Bulacio, su obra parece querer escapar. De los museos, centros culturales, talleres y espacios de este tipo, quiero decir. Será, tal vez, como acaba de decir el recientemente designado director del Museo Nacional de Bellas Artes (por un nuevo período), Andrés Duprat: “los museos no son la vanguardia, creo que las vanguardias en temas sociales y artísticos no las dan las instituciones; el que cree eso se equivoca. Los museos en general van detrás, son como elefantes, van más lento tratando de acomodarse un poco a la esencia; creo que las vanguardias las hacen los artistas, los movimientos, pero no las hace la institución, que los acoge”.