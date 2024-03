"La Mujer Maravilla" tuvo su cuarta hija y compartió el curioso nombre de su bebé

El año 2023 fue especialmente exitoso para Gadot, con participaciones en películas taquilleras como Flash, Agente Stone y Rápidos y Furiosos X. Además, se espera que en los próximos meses participe en proyectos como In the Hand of Dante, dirigido por Julian Schnabel, y más adelante, en 2025, protagonizará películas como Cleopatra y Blanca Nieves.