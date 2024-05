“Tenemos todo armado para llegar a la dolarización”, aseguró Luis Caputo

Respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario internacional (FMI), dijo que aún no está en los planes un nuevo acuerdo, pero que se iniciarán en las próximas semanas. Lo mismo, enfatizó respecto a la necesidad de encontrar un financiamiento internacional. “Vamos a empezar a hablar ahora. No hemos hablado con nadie del sector privado para conseguir plata. Hubo algunos llamados de bancos del exterior que se comunicaron con el Central. Hay ofrecimientos, pero no buscamos financiamiento. Hay que sanear el balance del Banco Central primero”.