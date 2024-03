El cine en las cartas del Boom

García Márquez a Fuentes, julio de 1966: “…se me está acabando. No sólo por la crisis del cine que no tiene para cuando resolverse, sino porque me ha nacido una cierta soberbia que me impide aceptar a los pinches productores de aquí como críticos válidos de las cosas que yo escribo. Somos de dos mundos distintos, hablamos otro idioma, y siento que me falto el respeto a mí mismo discutiendo con ellos detalles de creación. El callejón se me está cerrando”.