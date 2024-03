De Dahl a Anderson O cómo hacer buen cine con la buena literatura

La estética. La parodia. (La parodia es estética). Escenógrafos que entran y salen de escena y modifican la escenografía en presente continuo. Escenarios artificiales, iluminación teatral. Lo clasista. El hombre que-lo-puede-ver-todo no detenta el poder, sino que trabaja en un circo. El tercer ojo como un freak show. El capitalismo: la utilización de una técnica de la sabiduría antigua para obtener dinero. La posibilidad de que el dinero sea equitativamente distribuido con fines filantrópicos. Lo filosófico. La verdad como algo que necesita ser confirmada (o no). El desafío a la ciencia. La transmisión del conocimiento. El uso de la información. ¿Qué hacer con aquello que no concibe una explicación definitiva?