¿Entrenar por la mañana o por la noche?: cuál es el mejor horario, según la ciencia

“Lo que les digo a mis pacientes es que hagan ejercicio cuando puedan. Si te resulta más fácil y cómodo ir al gimnasio por la mañana, hazlo. Si no puedes llegar hasta la tarde, hazlo”, explicó la doctora experta en pérdida de peso Sue Decottis en una entrevista con CBS News. No obstante, un estudio publicado en 2022 en la revista Frontiers in Physiology -por investigadores de Skidmore College- identificó los diferentes beneficios de hacer ejercicio por la mañana, por la tarde y por la noche.