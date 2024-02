Con la ilusión de llevar el Tiro tucumano a los Juegos Olímpicos de París 2024

Según Baralo, dicha competencia en suelo europeo fue su primera gran experiencia y reconoció que los nervios no se hicieron ausentes. “Toda competencia es donde uno va ganando el llamado derecho de piso. Me pasó en el Mundial de Italia que, cuando entré por primera vez, empecé a tirar y estaba temblando por estar a la par de profesionales. Pero ahora me siento más tranquilo y con más piso para competir que el año pasado”, confiesa. “Es increíble ir a ver a la gente que generalmente las ves por videos. Después, están parados a la par tuya y decís: ‘¿Qué hago acá?’”, complementa Cisneros.