Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

La acción judicial había sido promovida en 2019 por la Defensoría del Pueblo de Tucumán, a cargo de Eduardo “Lalo” Cobos, a partir de cientos de reclamos de usuarios afectados por los incrementos de las cuotas de los planes de ahorro para autos 0 km. Según sostuvo el organismo en su presentación, al momento de la contratación las cuotas representaban entre un 20% y un 25% del salario, mientras que con el avance de la inflación ese porcentaje trepó al 70% o más del ingreso mensual. En aquel momento, la Defensoría estimó que cerca de 20.000 planes de ahorro se encontraban comprometidos en la provincia.