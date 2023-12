Joaquín Cisneros (h), el mejor deportista tucumano del año, se llevó todos los aplausos en la Fiesta de LA GACETA

Luego de que fuera anunciado el resultado de la votación, Cisneros se levantó de su silla en la redacción de nuestro diario, sorprendido y emocionado, se fundió en un abrazo con su papá Joaquín, quien lo inició en la disciplina. “No me esperaba este premio. Ya venía contento por la distinción que me dieron, y ahora terminé de completar la emoción. Siento mucha felicidad, mucho orgullo de que me haya tocado a mí”, sostuvo, tras recibir el galardón de manos del Secretario de Redacción Federico van Mameren y de Casas Cau.