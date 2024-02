Milei, en Italia: “Dejo en evidencia quiénes son los políticos corruptos”

“Yo no voy a negociar de ninguna manera mi programa económico, no voy a negociar bajo ningún punto de vista la meta del déficit cero, no voy a negociar de ninguna manera el saneamiento del Banco Central. La economía va a salir adelante. Voy a exterminar la inflación, voy a terminar con la inseguridad y, en el medio, voy dejando en evidencia quiénes son los políticos corruptos”, aseguró el presidente, quien sostuvo que la vuelta a foja cero de su proyecto de ley no afecta económicamente al país en el corto plazo.