Horóscopo del 10 de febrero: las predicciones para cada signo del zodíaco

Si estás trabajando para construir una mejor relación amorosa, tenés que comprometerte a ser honesto. No es que digás mentiras con regularidad, pero de vez en cuando has dicho pequeñas mentiras piadosas, pensando que estás protegiendo a alguien. Esa no es tu decisión. A partir de ahora llegarás mucho más lejos con alguien si decís la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Cuando tomás decisiones por miedo, normalmente tomás las decisiones equivocadas. Compartí tus sentimientos de forma genuina.