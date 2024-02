Año nuevo chino: cómo preparar nuestros hogares para recibirlo, según el Feng Shui

Patricia Traversa, directora del Centro de Feng Shui Profesional, facilitó algunos consejos para recibir el año nuevo con esta filosofía. Según la especialista es el momento ideal para revisar cajones, placares y cuartos, sacar lo que no sirve y donar lo que ya no usamos. “Es tiempo de liberar espacio, limpiar a fondo, arreglar pérdidas en griferías y restaurar lo que no funcione” aconsejó.