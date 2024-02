Milei visitó uno de los kibutz atacados por Hamás

Posteriormente, a las 4:40, el Presidente se trasladó al Kibutz Nir Oz, ubicado al sur de Israel, una de las localidades afectadas por el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023. En este lugar, Milei instó a la comunidad internacional a unirse en la lucha contra el terrorismo y a no subestimar la gravedad de los actos perpetrados por organizaciones extremistas. En declaraciones a la prensa, Milei destacó: "Hay que tomarse muy en serio lo que están haciendo los terroristas y combatirlo. No se puede ser indiferente, porque es una nueva versión del nazismo y eso no puede permitirse".