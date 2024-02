Desde Israel, Milei habló de "principio de revelación" y dio una rara explicación sobre lo sucedido en el Congreso

Por su parte, voces del Gabinete aseguran que, a pesar del retroceso de la megaley, la administración puede garantizar que se mantendrá la meta de equilibrio fiscal. El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, insistió en que "la no aprobación en particular de la ley, ayer, no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales".